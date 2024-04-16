الثلاثاء 16 أبريل 2024
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خبير: مصر أخذت خطوات استباقية جعلتها قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية

الدكتور محمد البهواشي،
الدكتور محمد البهواشي،

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمرة الأولى تصدر تقريرًا يشيد بصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الكبرى، لافتًا إلى أن هذا التقرير بمثابة كشف حساب لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

 وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك العديد من القطاعات الاقتصادية المتميزة، متابعًا أن الدولة المصرية أخذت خطوات استباقية جعلتها قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المختلفة والتي عصفت بكثير من اقتصاديات دول أخرى.

 القيادة السياسية كان لديها رؤية وإدراك لما يمتلكه الوطن من مقومات

 وأشار الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي إلى أن القيادة السياسية كان لديها رؤية وإدراك لما يمتلكه الوطن من مقومات سواء كانت اقتصادية أو بشرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدرت على تحويل المحن إلى منح.


 

خبير الدولة المصرية استباقية الازمات الاقتصادية يشيدبصمود الاقتصاد المصري

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