أستاذ الصحة العامة: فحص 5 ملايين طالب ابتدائي بمبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

قال الدكتور أشرف حتة، أستاذ الصحة العامة، إنه خلال الـ5 أشهر الماضية تم فحص 5 ملايين طالب ابتدائي بمبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"، وهي تعتبر مبادرة إنسانية وتستهدف المصريين وغير المصريين بكل المدارس سواء حكومية أو خاصة.

وأوضح أستاذ الصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة إنسانية لأنها تعود بالنفع على الطالب حيث إن الاهتمام بصحة الطفل سيكون منتج في المجتمع ويكون قادر على الإنتاج في المجتمع عندما يكون شاب ويتم العمل على مسح جميع الأمراض، حيث إن هناك عوامل وإجراءات يمكن اتخاذها لحماية الأطفال من الأنيميا والتقزم.





مبادرة صحية للأطفال





وتابع أستاذ الصحة العامة، أن إطلاق هذه المبادرة مع اقتراب المدارس يؤكد تركيز وزارة الصحة على أكثر الأمراض المنتشرة بين الأطفال لتنشئة أطفال أصحاء قادرين على التركيز في دراستهم، موجهًا رسالة لـ أولياء الأمور بأهمية تشجيع الأطفال على المشاركة في هذه المبادرة ومن يطلع إيجابي عليه أن يتبع التعليمات لكون علاجها يستلزم الالتزام ببعض الإجراءات الخاصة بالعلاج.

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