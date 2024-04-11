خبير أثري يُعدد أبرز المعالم السياحية المتاح زيارتها خلال أيام العيد

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن أسوان من أهم المدن الموجودة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الطقس فيها حاليًا مناسب للسياحة الثقافية.

أبرز المعابد في أسوان

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أبرز المعابد الشهيرة في أسوان يأتي على رأسها معبد إدفو وفيلة وجزيرة النباتات ومعبد أبو سمبل.

شارع المعز يعد متحفًا مفتوحًا على مدار الـ 24 ساعة

وأوضح أن من الأماكن السياحية المميزة أيضًا أهرامات الجيزة، وشارع المعز والذي يعد متحفًا مفتوحًا على مدار الـ 24 ساعة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي وقلعة قايتباي في الإسكندرية ومتحف التحنيط وغيرها من المعالم الأثرية المميزة.