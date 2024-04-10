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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طبيب يوجّه نصائح للمواطنين قبل تناول أكلات عيد الفطر

ابرو الاطعمة فى عيد
ابرو الاطعمة فى عيد الفطر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا، إن الأطعمة التي يتناولها المواطنون في عيد الفطر يصاحبها إصابات أو زيادة في ظهور بعض الحالات، خاصة مع العادات المصرية للأطعمة التي قد تكون مصدرا للمشكلات الصحية مع تغيير طبيعة الأطعمة.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين اعتادوا خلال عيد الفطر الاعتماد على الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات وحتى الأسماك المملحة والمجففة والتي قد تؤدي لمشكلات طبية للمواطنين، محذرا من خروج المواطنين بأعداد كثيفة للشوارع، وقد يصاحب هذا الأمر تسجيل بعض الحوادث، لذا يجب اتباع إرشادات الإدارة العامة للمرور.

وأوضح أن التسمم الغذائي له عدة أنواع، فقد يكون كيميائيا أو بكتيريا أو فيروسيا، وجميعها يكون القيء والإسهال وآلام المعدة عاملا مشتركا بينها، ويجب التوجه للمستشفى فورا في هذه الحالات للحصول على العلاج المناسب.

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