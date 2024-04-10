الرئيس السيسى يستمع إلى أغنية عن الشهداء خلال احتفالية "أهلا بالعيد"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء، فقرة غنائية عن شهداء الوطن، وسط بكاء الحاضرين.

وشهدت فعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشهداء، مشاركة مجموعة من الأطفال فى أداء أغنية عن الشهداء.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بحفل إفطار أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددٍ من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية والإعلاميين والفنانين.

كما حرص الرئيس على مشاركة عددٍ من أبناء أسر الشهداء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك في العاصمة الإدارية الجديدة.