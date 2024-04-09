الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل من البر طاعة الوالدين فى اختيار شريك الحياة؟..على جمعة يرد

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

أجاب الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال حول هل من البر طاعة الوالدين في اختيارهم لشريك الحياة سواء البنت أو الولد؟.

وقال الدكتور علي جمعة،  خلال برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن شريك الحياة جعله رسول الله بيد البنت يعني "دلع البنات"، لأنها هي اللى هتعيش، وما جرى عليه مفاهيم بعض الآباء هو امتلاك هذا الجثمان، حيث إن قلبهم معلق بهم، فهما حاسين إنها ملكهم، فبيحاولوا يجبولها أحسن حاجة.

وأكد علي جمعة، أن الشريعة حررت البنات من الحكاية دى.. وقالتلهم انتي اللى تختارى.

البر طاعة الوالدين ف أختيار شريك على جمعة برنامج نور الدين القناة الأولى المصرية رسول الله

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