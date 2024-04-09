الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية: يجب وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة

قال الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن سياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراجوا لم تقدر ذلك.

وأضاف الفريق القانوني لألمانيا خلال جلسة محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، المذاعة عبر إكسترا نيوز، أنه يجب وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة ونؤكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني.

بدورها، أعلنت الخارجية الألمانية، رفضها ادعاءات نيكاراجوا وقالت عبر منصة "إكس"، تعليقا على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا: "نحن ندافع عن القانون الدولي وندعم محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "لهذا السبب أيضا نرفض الادعاءات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بدحض الادعاءات المتوقعة بالتفصيل غدا، اتهاما تلو الآخر".