على جمعة: نحن أمام مصيبة كبيرة إذا حاول الإنسان التجسس والنبى نهى عنه

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي محمد احترم خصوصية المرأة في بيتها ونهى عن التجسس.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "نور الدين" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن "النبي أمر المسافر إذا ما رجع إلى بيته أن يذهب إلى المسجد أولًا حتى تتسامع المرأة بوجوده في هذه المتاحات في عصر النبوة من غير اتصالات ومواصلات وتقنيات حديثة".

وتابع الدكتور علي جمعة: "كان الذهاب إلى المسجد يبلغ المرأة بأن زوجها قد وصل.. ومرة حدث أن أحدهم لم يقبل نصيحة النبي محمد، وهي مبنية على الحب والعفاف وعدم التدخل في الخصوصيات واحترام الخصوصيات.. والفكرة أن تتجمل المرأة لزوجها قبل وصوله".

وتابع الدكتور علي جمعة: "نحن أمام مصيبة كبيرة إذا حاول الإنسان التجسس وكثير من المشاكل تحدث بسبب البحث في هذا الاختراع (الهاتف المحمول).. نبحث وندخل عليه بشهوة المعرفة.. وهذا شعور آثم قد تكون عقوبته شديدة، وأول هذه العقوبة الخطأ ونجمع بين التجسس والظن الخطأ والعدوان على الخصوصية، وأمرنا النبي محمد بأن نبتعد عنه.. والأمر قد يكون حقيقيًا، وهذه المصيبة والمخالفة لها آثار سلبية للغاية".