قصف مدفعى إسرائيلى على شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بأن إعلامًا فلسطينيًا أعلن عن قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة قليبو والشيخ زايد بيت حانون شمال القطاع، وذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال تدمير ونسف المنازل السكنية وسط وغرب خان يونس.

وأشارت مصادر صحية إلى أن عمليات القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية في القطاع فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وبعضهم ما زال تحت الأنقاض.