الأحد 07 أبريل 2024
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هل النبى محمد سيشفع للجميع يوم القيامة؟.. على جمعة يرد

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال طفل حول “هل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيشفع لكل الناس يوم القيامة”؟. 

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع القناة الأولى، اليوم الأحد: "هيشفع لكل البشرية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، سواء آمنوا به أو لم يأمنوا به، هيشفع للجميع شفاعة عامة كاملة".

فكرة برنامج “نور الدين”

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة سؤال طفل يوم القيامة مسلمين أو غير مسلمين فكرة برنامج “نور الدين” هيشفع للجميع

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