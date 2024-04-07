"الإصلاح والنهضة": كلمة الرئيس للشعب جاءت من صادقة من القلب

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، شهد كثيرًا من الدلالات التي يمكن استخلاصها، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي للشعب جاءت من القلب.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس السيسي للشعب أمس كانت صادقة وشفافة، الرئيس وجه تحية للشعب عن الـ10 سنوات الماضية، ولولا وقوف الشعب بجانب القيادة السياسية وشعوره بصدق القيادة الذي جعلنا نتخطى التحديات الماضية.

حفل إفطار الأسرة المصرية يعبر عن الوحدة والائتلاف

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أمس كانت مائدة واحدة تجمع كل المصريين وتعبر عن الوحدة والائتلاف، وهي السبيل للخروج من الأزمات، والمعيار الذي تُبني به الأوطان، ومهما كانت الصعوبات كل الأحلام يمكن تحقيقها طالما أنّنا نثق في القيادة السياسية.