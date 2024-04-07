الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجولان

لبنان
لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ اعتراض عدة صواريخ أطلقت من  لبنان باتجاه الجولان، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

إطلاق 20 صاروخًا من لبنان تجاه الجولان

كما أعلن الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق 20 صاروخًا من لبنان تجاه الجولان، وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة. 

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة  للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

وسائل اعلام إسرائيلية القاهرة الإخبارية لبنان الجولان 20 صاروخ المناطق الحدودية

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