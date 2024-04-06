على جمعة: تطبيقات المراهنات حرام

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن سؤال: "انتشر خلال الفترة الماضية بين الشباب الكثير من البرامج التي تعتمد في مكسبها على المراهنات.. بتكون لعبة وفيها رهان واللي يكسب بيأخذ الأموال دي.. ما حكم الشرع؟".

وقال الدكتور علي جمعة خلال برنامج "نور الدين" المذاع عبر قناة الأولى المصرية، أنه مازال حكم الدين ثابتا في إنشاء النفسية السوية، حيث إن كل أحكام الدين لا تريد قهرا للنفس البشرية ولا تريد ظلما بين الناس، وعرف العلماء القمار واللي اسمه في اللغة العربية “الميسر” والقمار والميسر في تردد الأمر بين شيئين أخوفهم أغلبهم.

وتابع الدكتور علي جمعة: "اللعب وإنك تدفع ولو كسبت تأخذ الفلوس كلها بتاعتك وبتاعت غيرك فيما يخص التردد بين أمرين.. وعلى حسب عدد الاشتراك في اللعبة.. وبالتالي ممكن تكون المكاسب هائلة ومغرية وبمبالغ مادية كبيرة وهي نفس فكرة سباق الخيل وهذا الأمر على التحريم واللي اختلف بس المساحة والإغراء لكن نفس الفكرة وبالتالي هذا قمار.. وبعيدا عن الخدمة الاجتماعية.. وهذه التطبيقات حرام وهي قمار".