السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة: تطبيقات المراهنات حرام

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن سؤال: "انتشر خلال الفترة الماضية بين الشباب الكثير من البرامج التي تعتمد في مكسبها على المراهنات.. بتكون لعبة وفيها رهان واللي يكسب بيأخذ الأموال دي.. ما حكم الشرع؟".

وقال الدكتور علي جمعة خلال برنامج "نور الدين" المذاع عبر قناة الأولى المصرية، أنه مازال حكم الدين ثابتا في إنشاء النفسية السوية، حيث إن كل أحكام الدين لا تريد قهرا للنفس البشرية ولا تريد ظلما بين الناس، وعرف العلماء القمار واللي اسمه في اللغة العربية “الميسر” والقمار والميسر في تردد الأمر بين شيئين أخوفهم أغلبهم.

وتابع الدكتور علي جمعة: "اللعب وإنك تدفع ولو كسبت تأخذ الفلوس كلها بتاعتك وبتاعت غيرك فيما يخص التردد بين أمرين.. وعلى حسب عدد الاشتراك في اللعبة.. وبالتالي ممكن تكون المكاسب هائلة ومغرية وبمبالغ مادية كبيرة وهي نفس فكرة سباق الخيل وهذا الأمر على التحريم واللي اختلف بس المساحة والإغراء لكن نفس الفكرة وبالتالي هذا قمار.. وبعيدا عن الخدمة الاجتماعية.. وهذه التطبيقات حرام وهي قمار".

الدكتور على جمعة بالأزهر الشريف ى المراهنات نور الدين حرام وهي قمار

مواد متعلقة

على جمعة يكشف حكم صلاة الجماعة خلف الإمام من خلال شاشة التليفزيون

شيخ الأزهر: الإنسانية فى أحوج ما تكون إلى هدى القرآن والكتب المنزلة

الرئيس: أدعو الله أن يحفظ وطننا ويتقبل شهداءنا

الإمام الطيب يُهدى الرئيس السيسى الإصدار الثانى من مجلة الأزهر

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود الدولة فى بناء وتطوير المساجد

وزير الأوقاف يُهدى الرئيس السيسى موسوعة "رؤية" فى احتفالية "ليلة القدر"

وزير الأوقاف للرئيس السيسى: يجزيك الله خيرًا على النهضة غير المسبوقة فى البلاد

بث مباشر.. احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر بحضور الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

بسبب كلب.. ضبط متهم بقتل مواطن في القاهرة

على جمعة يفجّر مفاجأة حول الحج أو العمرة بـ"الإنابة"

القبض على المتهمين بخطف حقيبة دولارات في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية