الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود الدولة فى بناء وتطوير المساجد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، فيلمًا تسجيليًا عن فضل ليلة القدر وجهود الدولة في تطوير وبناء المساجد خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مثل مسجد مصر ومركزها الثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة ودار القرآن الكريم بداخله، بالإضافة إلى تطوير وتجديد مساجد آل البيت.

احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، بمركز المنارة، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

ويحضر الاحتفالية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.