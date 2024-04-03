هل يجوز للأب كتابة أملاكه لأبنائه وزوجته؟.. على جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال مشارك "هل يجوز للأب كتابة أملاكه لأبنائه وزوجته خوفا من أن يرث أهله؟".

وقال علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين"، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لأبنائه كاملة، حرمان إخوته من الميراث فهذه النية حرام، ولكن التصرف حلال في فكرة كتابه أملاكه لأبنائه.

وتابع: لو كتب الأملاك كاملة لأبنائه بنية حرمان الإخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

وأوضح أن الله سوف يحاسب علي النية ويعتبر جريمة في حق النفس من أن تكون نيته سوداء.