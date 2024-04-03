الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى قطاع التنمية الاقتصادية (فيديوجراف)

مصر
مصر

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف يوضح جهود الدولة في قطاع التنمية الاقتصادية، حيث أصبحت مصر الوجهة  الاستثمارية الأولى في إفريقيا 2022 وفقًا للأونكتاد.

 

جهود مصر في التنمية الاقتصادية:

- أصبحت الثالثة عربيًا في معدل النمو الاقتصادي لعام 2023.
ـ مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا 2022 وفقًا للأونكتاد.
ـ  تقدمت 44 رتبة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2023.
-تقدمت 38 رتبة في مؤشر الدول الأكثر أمانا لعام 2021.
ـ تقدمت 23 مركزًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة لعام 2021.
ـ الأولى عربيًا في عدد الاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار.
ـ مصر  بالمركز الـ14 بين الأسواق الناشئة لثقة الاستثمار الأجنبي.
ـ مصر ضمن أعلى 3 دول جذبًا للاستثمار بالشركات الناشئة بالمنطقة.
-128.2 مليار جنيه تكلفة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ـ 850.3 مليار جنيه الاستثمارات العامة المنفذة.
ـ 46 مليار جنيه تكلفة مشروعات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
ـ 65.15 التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والاثار.
ـ 148 مشروعًا أجنبيًا نفذت في مصر بـ2022 وفرت 61 ألف فرصة عمل.
ـ ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 295%.

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