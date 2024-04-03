قناة الجزائر الدولية تشيد بدراما "المتحدة" وتحتفي بـ"الحشاشين"

نجاح كبير حققته الشركة المتحدة في موسم رمضان الحالي 2024، وخصوصًا مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي الذي لاقى نجاحًا عالميًا ووصل صداه العديد من دول العالم.



وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو من عرض قناة الجزائر الدولية في برنامج "ميديا برو" التي تناولت الدراما المصرية في حلقة تجاوزت مدتها الساعة والنصف.



ناقشت الجزائر الدولية الناطقة بالفرنسية، معظم الأعمال الدرامية المعروضة عبر شاشات المتحدة خلال الموسم الرمضاني، واستهل البرنامج تقريرًا تلفزيزنيًا عن مسلسل "الحشاشين"، استعرض التنقل الجغرافي لأحداث المسلسل والجانب البصري منه.

كما استعرض انفوجرافات لقائمة تضم أفضل مسلسلات رمضان 2024 ومنها "عتبات البهجة" و"جمهورية ميم" و"فراولة" و"جودر" وغيرها.





واستضاف البرنامج المخرج والكاتب الصحفي المصري أحمد عاطف الدرة في مكالمة تليفونية للحديث عن المسلسلات المصرية، وتحليل دراما رمضان باللغة الفرنسية، للجمهور الناطق بالفرنسية.