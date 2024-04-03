الجامعة العربية: نبذل كل الجهود الممكنة من أجل وقف الحرب الوحشية في غزة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنه علينا أن نناضل من أجل إقتناص أفقا سياسي لفلسطين مستقلة، بعد أن عرف العالم أن الإحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضاريا.

أضاف زكي، خلال كلمته اليوم بدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين، أن العالم تحرك بالتدريج ناحية الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يتجسد فى قرار مجلس الأمن الأخير الذى طالب بوقف فورى لإطلاق النار لأول مرة.

تابع، أنه بالأمس فقط قتلت قوات الاحتلال 7 من عمال الإغاثة العاملين بقطاع غزة، وأفاقت دول كبيرة لأنها عاينت بيانا صارخا على الطريقة العشوائية والمجردة من الضمير والإنسانية التي يقوم بها الإحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، معقبا: “نبذل كل الجهود الممكنة من أجل وقف حرب الإحتلال الوحشية فى غزة ”.