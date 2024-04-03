على جمعة: هناك 36 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك 36 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه.

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "هناك بعض الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، عدد الحالات التي يرث فيها الرجل ضعف المرأة 4 فقط، مؤكدًا أن الآية القرآنية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ليس بها تحيز".



وأضاف: "الآية القرآنية تتحدث عن الأخ وأخته، لأن هذا الأخ مكلف بالإنفاق على أهله ومكلف بدفع المهر عند الزواج، والإسلام وضع نظامًا متكاملًا في الأخذ والعطاء".

واستكمل: "الظلم في الميراث حرام واعتداء على حدود الله خاصة للبنات، في بعض الأحيان، يتسلط الوارث الرجل خاصة في الأرض ويظلم إخوته وأولاد عمه، هذه كبيرة من الكبائر، الكبائر فيها لعن وتهديد بالنار وعقوبة يجب ألا يستهين الإنسان بها، فالله لن يبارك له في الدنيا أو الآخرة".