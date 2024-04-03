هل يجوز أن يشترى الابن الميسور من الابن الفقير التركة من ورث الأب؟.. علي جمعة يوضح

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين، حول لو كان الأب عنده ولدين، ولم يوزع تركته، فهل يجوز أن يشترى الابن الميسور من الابن الفقير فيما يريده من التركة؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "لازم الأول نوضح للناس، كلمة تركة دى بتكون بعدما يموت، يعنى مينفعش نقول وزع تركته دى كلمة غلط، فهو نفسه لا يعرف الا الله ايه هى التركة، ممكن يعيش ويصرف كل أمواله، ويبقى مفيش عنده تركة".

وأضاف جمعة، أن الأولاد طمعانين فى الثروة وعمالين يقولوا له وزع علينا تركتك، ده يا وارث من يورثك، هو حر يتصرف فى ملكه كيفما يشاء بعدالة، ده أصل الملك، بس من غير تحيز أو غيظ لأحد على حساب أحد".