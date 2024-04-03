الأربعاء 03 أبريل 2024
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توك شو

توفي رجل وترك أطفال.. هل لهم ميراث في حال وفاة جدهم؟.. علي جمعة برد

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين، حول هل يرث الحفيد المتوفي والده قبل جده؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "القناة الاولي المصرية"، أن من ناحية النظام الميراثي ليس له شيئا، وهذه مشكلة عالجها العلماء المصريين، واجتمعوا عام ١٩٤٦، على ما يسمى بالوصية الواجبة، وهى تصح أن تكون لوارث بناء على نص القرآن، وحديث لا وصية لوارث ضعيف".   

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن الوصية الواجبة توجب على الجد أن يكتب لأبناء ابنه المتوفى الثلث، أو يعطيهم حق ذكر، أو أيهما أقل حتى لا يحصلوا على أكثر من باقى الورثة، وهذا المال للأبناء فقط وليست لزوج المتوفي".

الدكتور على جمعة الحفيد المتوفي جدة النظام الميراثي

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