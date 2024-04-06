وزير الأوقاف يُهدى الرئيس السيسى موسوعة "رؤية" فى احتفالية "ليلة القدر"

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، موسوعة "رؤية" هدية من الوزارة، وذلك خلال احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر.

وذكر وزير الأوقاف، أن موسوعة "رؤية" تُصدَر عن وزارة الأوقاف والهئية العامة للكتاب، وتتضمن موضوعات عن تجديد الخطاب الديني.

احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر

وبدأت قبل قليل، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف احتفالًا بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أيمن عقل.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.