سيدة تنازلت عن ميراثها كي لا تخسر إخوانها.. ما حكمها؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سؤال سيدة، حول أن سيدة تنازلت عن حقها فى الميراث لكى لا تخسر إخوانها، وتريد الحفاظ على صلة رحمها، فما حكمها؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الظلم في الميراث منتشر بين الناس، وهذا حرام واعتداء على حدود الله، فنرى ذلك منتشرا بشكل كبير مع البنات، فنجد الوارث الرجل يتسلط خاصة في ورث الأرض، وكأن الأرض هذه جزء من كينونته فيظلم إخوته وهذه كبيرة من الكبائر التي فيها لعن وتهديد بالنار وعقوبة لا يستهين الإنسان بها، فإن الله لا يبارك له في الدنيا ولا في الأخرة.

وأضاف: "الأخوة اللي بيظلموا أخواتهم الآخرين، الحلال حلال، والمطالبة بالحق ليس فيها قطع رحم، كانت الناس بتروح للقاضى كمستشار للتراضى وليس خناقة".