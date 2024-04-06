السبت 06 أبريل 2024
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بث مباشر.. احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر بحضور الرئيس السيسى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لاحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت.

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة؛ لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مركز المنارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

كما من المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أغسطس الماضي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف الاحتفالية ة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

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