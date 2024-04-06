الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة؛ لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مركز المنارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

تكريم حفظة القرآن الكريم

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

كما من المقرر أن يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.