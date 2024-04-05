خطة "النقل العام" وتجميل الحدائق.. استعدادات القاهرة لاستقبال عيد الفطر

مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك، تسعى المديريات والهيئات الخدمية بمحافظة القاهرة لإنهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد وتنفيذ التوجيهات التي أصدرها محافظ القاهرة خالد عبدالعال، في هذا الشأن وفي مقدمتها تشديد الرقابة على مواقف "السرفيس" بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد وشن حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة والتي يقبل على شرائها المواطنون في عيد الفطر، وكذلك محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق لرفع جميع المخلفات أولًا بأول.

خطة النقل العام

وانتهت هيئة النقل العام من استعداداتها بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد وتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها لمنع التكدس والزحام.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أنه سيتم تشغيل عدد من الأتوبيسات تعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعددٍ من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للركاب خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية، وحديقة الحيوان، والأهرامات، ومناطق القاهرة الكبرى، بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التي يقبل عليها المواطنون في العيد.

وأضاف أن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة ووفقًا لتدفقات الركاب على هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات (G.P.S) التي تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، وكذلك غرفة عمليات الهيئة التي تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطي جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكل مرافقها بالقاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد، كما تمت مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات وتحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية، وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.

كما تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية)، وذلك لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ومنع أي تكدس في المناطق الترفيهية، وتحويل مسارات الخطوط عند الحاجة إلى ذلك.

استعدادات "التموين"

وفيما يتعلق باستعدادات مديرية التموين، أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨).

وأشار مدير مديرية التموين إلى أن مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية، وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية.

وأضاف مدير المديرية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعى، وصناعى، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين، كما سيتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين خلال أيام العيد بنسبة 100% يوم الوقفة، وبنسبة 75% في ثاني أيام العيد، وسوف تعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها في ثالث أيام العيد.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.

وعن التنسيق مع مديرية الأمن، أكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أي طارئ، وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة مدرب على الإسعافات الأولية.

استعدادات الحدائق

وفيما يتعلق باستعدادات الحدائق، أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كل معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد.

وفيما يخص استعدادات الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تمت مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات، والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات، وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.

وأشار رئيس هيئة النظافة، إلى أنه تم الانتهاء من تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة، وأمام المساجد والساحات خاصة، ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين ومنها 20 حديقة متميزة.

ونوَّه اللواء إيهاب الشرشابي، باستمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم على أرقام ٢٦٨٤٣٧٥٩، والخط الساخن ١٥٢٦٤، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.