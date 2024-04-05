الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

صلاة عيد الفطر 2024
صلاة عيد الفطر 2024

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات محور اهتمام الملايين من المواطنين وذلك مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك ورغبة الكثيرين في أداء صلاة العيد في المساجد والتي تعد سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم للاحتفال بمراسم الدينية حيث البهجة والسرور.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بيان توضح فيه موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات والتي جاءت كما يلي:-

  • صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6:00 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:53 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:58 صباحا.

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  • صلاة العيد في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:58 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة أسيوط في تمام الساعة 6:02 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:56 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة المنوفية في تمام الساعة 5:59 صباحا.
  • صلاة العيد في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحا.
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استعدادات الأوقاف لصلاة العيد في المحافظات 

أعلنت وزارة الأوقاف عن أماكن المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر في كافة محافظات الجمهورية والتي يتم تجهيزها حاليا لاستقبال الملايين من المصليين ويتم التنسيق مع كافة مديريات الأوقاف لإعداد قائمة بالإئمة والخطباء لتغطية كافة المساجد والساعات المعدة لصلاة العيد وفقا لتوقيت صلاة العيد في كل محافظة والتي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الأيام الماضية.

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