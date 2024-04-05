الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بتوافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى

فيما تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

 يأتي هذا، فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين في المسجد الأقصى وتعتقل عددا من الفلسطينيين.

المسجد الأقصى توافد آلاف الفلسطينيين الجمعة الأخيرة صلاة الجمعة الأخيرة شهر رمضان

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