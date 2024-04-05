توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بتوافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى

فيما تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

يأتي هذا، فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين في المسجد الأقصى وتعتقل عددا من الفلسطينيين.