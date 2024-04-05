أخر موعد لأداء الفريضة|حكم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان المبارك وفي هذه الأثناء أصبحت زكاة الفطر محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي "جوجل" في الأيام الأخيرة من رمضان، يبحث الكثير من المسلمين عن زكاة الفطر لمعرفة آخر موعد لإخراجها وقيمتها في عام 2024. لذا، يقدم موقع "الدستور" كل ما يتعلق بزكاة الفطر في عام 2024.

قيمة زكاة الفطر 2024

تم تحديد قيمة زكاة الفطر لعام 2024 من قبل دار الإفتاء المصرية، وقد حددوا أن تكون 35 جنيهًا للفرد كحد أدنى، وهذا المبلغ يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح لكل فرد، مع إمكانية زيادتها حسب الظروف.

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

وفقًا لمفتي الجمهورية، يُسمح شرعًا بإخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وبالنسبة لإخراج زكاة الفطر في وقت مبكر، فإن دار الإفتاء المصرية أشارت إلى أنه يُسمح بإخراجها في العشر الأواخر من رمضان، وأيضًا من أول ليلة في رمضان حتى مغرب يوم العيد الأول.

حكم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد

لا يحق للمسلم تأجيل إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، ويجب عليه أن يقوم بتسليمها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت. تأخير إخراج زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير مقبول شرعًا، ويجب على المسلم المزكي أن لا يتأخر في تقديمها للمحتاجين والفقراء.

لا يجوز أن يتم إعطاء الوالدين أو الأبناء جزء من زكاة الفطر حتى لو كانوا في حالة فقر؛ لأن الزكاة مخصصة للمستحقين ولا تخرج لأسرة المُزكي، حيث أنه واجب عليه دعمهم ماليًا.

هل يجب إخراج زكاة الفطر نقودا أم طعاما؟

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن هناك خلافا سنويا بين الناس حول إخراج زكاة الفطر مالا أم طعاما، ولكن الفقهاء قد حسموا هذا الخلاف.

وأكد المفتي في الأزهر أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، وذكر دليلا على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل.

وأضاف أن الشافعية يرون أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، وأشار إلى أن الهدف من إخراج زكاة الفطر هو إشباع الفقير، وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنها "طعمة للمسكين وطهرة للصائم".

وبناء على ذلك، فإذا كان الفقير في حاجة إلى مال فإننا نعطيه مالا، وإذا كانت حاجته تكمن في الطعام فإننا نعطيه طعاما.ً

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