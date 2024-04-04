تصدرت قيمة زكاة الفطر لعام 2024 ومقدار زكاة الفطر من الأرز وتقديرها نقدًا وهل يجوز إخراج الزكاة أموال بدلًا من الحبوب، قائمة أعلى البحث في محركات جوجل، وذلك بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان واقتراب نهاية الشهر الفضيل، كما يتساءل المسلمون عن آخر موعد لإخراج الزكاة وحكمها.

قيمة زكاة الفطر 2024

وفي هذا السياق، أعلنت دار الإفتاء عن قيمة زكاة الفطر لعام 1445هـ، والتي تبلغ 35 جنيها كحد أدنى لكل فرد، وأوضحت شروطها وآخر وقت لإخراجها، مشيرة إلى استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن يرغب في ذلك.

قيمة زكاة الفطر لعام 2024 وفدية الصيام

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان أنه يمكن إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته إذا كان قادرًا على ذلك، مع شرط الحصول على موافقتهم، ولا يلزم الجار إخراج الزكاة مرة أخرى.

وأشارت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى تفاصيل زكاة الفطر، مشيرة إلى أنه يمكن إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، للتسهيل على الفقراء وتلبية احتياجاتهم، وهذا هو الرأي الفقهي المعتمد.

فدية الصيام 2024

وحددت دار الإفتاء قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع صيام رمضان لأسباب شرعية مستمرة بـ 30 جنيهًا لليوم الواحد في هذا العام.

كيفية احتساب زكاة الفطر 2024

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة بلغة عامية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت أن قيمة الزكاة تحسب على القمح الذي هو نوع من الأنواع المشار إليها في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يعد طعامًا أساسيًا للمصريين ويستخدم في إعداد الخبز والعديد من الأطعمة.

السائل يسأل عن كيفية حساب قيمة زكاة الفطر التي بلغت 35 جنيهًا للفرد، وتجيب عليه دار الإفتاء المصرية بأن الحساب تم بناءً على سعر كيلو القمح من أجود الأنواع، حيث يبلغ سعر إردب القمح لعام 2024 مبلغ 2000 جنيه مصري، وهو يزن 150 كيلو، وسعر الكيلو يبلغ 13.33 جنيه، وزن الصاع النبوي من القمح هو 2.04 كيلو، بعد الحساب، تمت زيادة القيمة إلى 35 جنيهًا لضمان تغطية الحد الأدنى لزكاة الفطر بيقين، وتم التأكيد على أن من يزيد على هذا المبلغ فهو خير له وأفضل للمستحقين.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يزداد الاهتمام بمعرفة آخر وقت لإخراج زكاة الفطر، ويكون كما يلي:

يمتد وقت إخراج زكاة الفطر لعام 2024 من اليوم الأول لشهر رمضان حتى قبيل صلاة عيد الفطر، حيث أمر النبي ﷺ بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد.

لذلك، يجب إخراج زكاة الفطر لأنها حق مالي يجب على كل مسلم، ولا يمكن التخلي عن هذا الحق بانتهاء الوقت المحدد؛ وفقًا للشريعة.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان حتى قبيل صلاة عيد الفطر.



اقرأ أيضًا:

أخر موعد لأداء الفرض| زكاة الفطر 2024 وحكم إخراج الزكاة مالًا