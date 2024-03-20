أخر موعد لأداء الفرض| زكاة الفطر 2024 وحكم إخراج الزكاة مالًا

باقتراب نهاية الثلث الأول من شهر رمضان 2024، يكثف البحث عن إجابة سؤال "هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟، وأخر موعد لإخراج زكاة الفطر وقيمة الزكاة لهذا العام وحكم اخراجها، ويحرص المسلمون على أداء الزكاة كونها الركن الرابع من أركان الإسلام وواجبة على كل مسلم ويرغب المسلم في اغتنام أيام شهر رمضان وفضلها كاملًا وأداء الفروض والسنن والنوافل.

زكاة الفطر 2024 وحكم إخراج الزكاة مالًا

وأعلن الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا بواقع 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى لكل فرد، مع تشجيع الزيادة عن هذا المبلغ لمن يرغب في مد يد العون للمحتاجين.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية اتخذت قرارًا بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، لتسهيل عملية مساعدة الفقراء في تلبية احتياجاتهم، والفتوى مستقرة بهذا الشأن بناءً على رأي الإمام أبي حنيفة.

حكم زكاة الفطر..هل لها نصاب؟

زكاة الفطر فرض على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا، استنادًا إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين"، وقد أمر بأن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. لا يحدد لها نصابًا، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه، إذا كانت تفوق عن قوتهم يومه وليلته

أما الخادم المستأجر، فزكاته على نفسه، ما لم يتبرع بها أو يُشترط عليه غير ذلك. أما الخادم المملوك، فزكاته على سيده، كما جاء في الحديث.

قيمة زكاة الفطر 2024

وأوضح المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح لكل فرد، وذلك نظرًا لأن القمح هو غالب قوت أهل مصر.

أخر موعد إخراج زكاة الفطر 2024

وأشار المفتي إلى أنه يُجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ بداية شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد المسلمين بضرورة سرعة إخراج زكاتهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة الإسلامية - والبشرية بشكل عام - والتي غيرت بشكل كبير سير الحياة اليومية في شهر رمضان.

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