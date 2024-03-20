الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أخر موعد لأداء الفرض| زكاة الفطر 2024 وحكم إخراج الزكاة مالًا

زكاة الفطر
زكاة الفطر

باقتراب نهاية الثلث الأول من شهر رمضان 2024، يكثف البحث عن إجابة سؤال "هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟، وأخر موعد لإخراج زكاة الفطر وقيمة الزكاة لهذا العام وحكم اخراجها، ويحرص المسلمون على  أداء الزكاة كونها الركن الرابع من أركان الإسلام وواجبة على كل مسلم ويرغب المسلم في اغتنام أيام شهر رمضان وفضلها كاملًا وأداء الفروض والسنن والنوافل. 

زكاة الفطر 2024 وحكم إخراج الزكاة مالًا

وأعلن الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا بواقع 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى لكل فرد، مع تشجيع الزيادة عن هذا المبلغ لمن يرغب في مد يد العون للمحتاجين. 

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية اتخذت قرارًا بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، لتسهيل عملية مساعدة الفقراء في تلبية احتياجاتهم، والفتوى مستقرة بهذا الشأن بناءً على رأي الإمام أبي حنيفة.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024 ومقدارها والفئات المستحقة لها

على من تجب زكاة الفطر 2024 وما قيمتها.. ومن هي الفئات المستحقة؟

قيمة زكاة الفطر 2024 بحسب ما أعلنته دار الإفتاء والفئات المستحقة لها

حكم زكاة الفطر..هل لها نصاب؟ 

زكاة الفطر فرض على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا، استنادًا إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين"، وقد أمر بأن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. لا يحدد لها نصابًا، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه، إذا كانت تفوق عن قوتهم يومه وليلته

 أما الخادم المستأجر، فزكاته على نفسه، ما لم يتبرع بها أو يُشترط عليه غير ذلك. أما الخادم المملوك، فزكاته على سيده، كما جاء في الحديث.

 

قيمة زكاة الفطر 2024 

وأوضح المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح لكل فرد، وذلك نظرًا لأن القمح هو غالب قوت أهل مصر.

 أخر موعد إخراج زكاة الفطر 2024 

وأشار المفتي إلى أنه يُجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ بداية شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد المسلمين بضرورة سرعة إخراج زكاتهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة الإسلامية - والبشرية بشكل عام - والتي غيرت بشكل كبير سير الحياة اليومية في شهر رمضان.

 أقرأ أيضًا: فرض عين.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول أيام شهر رمضان 2024؟

 

زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر 2024 حكم إخراج الزكاة مال ا حكم زكاة الفطر أخر موعد إخراج زكاة الفطر 2024 شهر رمضان

مواد متعلقة

فرض عين.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول أيام شهر رمضان 2024؟

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء الطبى بغزة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 20-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251