على من تجب زكاة الفطر 2024 وما قيمتها.. ومن هي الفئات المستحقة؟

مع بداية شهر رمضان الكريم 2024 كل عام، وتكثر الأسئلة عن الأحكام الشرعية التي تخص زكاة الفطر، على من تجب زكاة الفطر 2024 وما قيمتها ومنها سؤال البعض عن حكم تأخير زكاة الفطر.

على من تجب زكاة الفطر 2024 وما قيمتها؟

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا 2024، بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ30 جنيهًا.

وأوضح مفتى الجمهورية أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام 2024 جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كما أوضح أن دار الإفتاء أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

ما حكم زكاة الفطر؟

كمل أكدت دار الإفتاء أن زكاة الإفطار أنها طُهرة للصائم وهي فرض على كل مسلم ويجيب إخراجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته، ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة عيد الفطر.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024.. ومن هي الفئات المستحقة؟

وأكد مفتي الجمهورية أن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024 قبل صلاة عيد الفطر، على المساكين والمحتاجين وإغنائهم عن السؤال يوم العيد فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم". أخرجه الدارقطني والبيهقي.

من لا تجب عليهم زكاة الفطر 2024

وأشار دار الإفتاء إلى أن هناك ثلاث فئات مستثناة من أداء زكاة الفطر، وهي: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.