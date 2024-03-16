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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تصل لـ 5 أيام| عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين

اجازة عيد الفطر 2024
اجازة عيد الفطر 2024

باقتراب نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان يكثف الموظفون في القطاع العام والخاص عن موعد إجازة عيد الفطر 2024،  وذلك لمعرفة عدد أيام إجازة العيد للموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب، والاستفادة من الإجازة في السفر والتجمعات العائلية. 

موعد عيد الفطر 2024 

في مصر، تم الإعلان عن موعد عيد الفطر لعام 2024 من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. ووفقًا لحساباتهم الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بينما ستقوم دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 إبريل 2024.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 

تم تحديد جدول العطلات الرسمية لعيد الفطر 2024 في مصر، حيث ستبدأ الإجازة يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل من نفس العام.

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عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين بالقطاع العام والدولة 

من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة يوم الجمعة (الذي يصادف اليوم الثالث من أيام العيد) إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطل الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية. وبذلك، يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية كإجازة لعيد الفطر، وفقًا للآتي:

الأربعاء "10 أبريل" هو أول أيام العيد يليه الخميس والجمعة.

السبت هو إجازة أسبوعية.

الأحد أو الثلاثاء هما "وقفة العيد" (تعويضًا عن يوم الجمعة الذي يوافق ثالث أيام العيد).

إجازة العيد| رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 للأقارب والعائلة

 

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 

في عام 2024، هناك 10 إجازات رسمية في مصر بعد عيد الفطر، وفقًا للمواعيد التالية:

- يوم الخميس 25 إبريل 2024: عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء 1 مايو 2024: عيد العمال.

- يوم الاثنين 6 مايو 2024: شم النسيم.

 

وفيما يتعلق بعيد الأضحى:

- الأحد 16 يونيو 2024: وقفة عيد الأضحى.

- من الاثنين 17 يونيو إلى الخميس 20 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك إجازات أخرى في سنة 2024 وهي:

- الأحد 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

- الاثنين 8 يوليو: رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952.

- الاثنين 16 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر: ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

 

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