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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد إجازة عيد الفطر 2024.. ودعاء اليوم الثالث من رمضان 1445

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر 2024 من أكثر الموضوعات التي ترتفع عليها معدلات البحث عنها بعد مرور اليوم الثالث من شهر رمضان 2024 والاستعداد للاحفتال بالعيد الصغير.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

ننشر في التقرير التالي موعد إجازة عيد الفطر 2024 وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك عن عدة شهر رمضان 2024 وأول ايام عيد الفطر المبارك.

يبدأ موعد إجازة عيد الفطر 2024 مع أول يوم لعيد الفطر والذي حدده معهد الفلك والذي يكون الاربعاء 10 أبريل 2024 وتكون اجازة عيد الفطر لمدة 3 أيام.

  • الأربعاء 10 أبريل 2024 موعد إجازة أول أيام عيد الفطر 2024.
  • الخميس 11 أبريل 2024 موعد إجازة ثاني أيام عيد الفطر 2024.
  • الجمعة 12 أبريل 2024 موعد إجازة ثالث أيام عيد الفطر 2024.

ويرافقهم السبت 13 أبريل 2024 عطلة أسبوعية للعاملين بالقطاعات العاملة خاصة الحكومية. 

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 

أما بالنسبة لإجازة عيد الأضحى 2024 تبدأ من الأحد 16 يونيو 2024 وهو أول أيام عيد الأضحى وفق الحسابات الفلكية. 

  • السبت 15 يونيو 2024 موعد وقفة عرفة للعام الهجري 1445.
  • الاحد 16 يونيو 2024 موعد إجازة أول أيام عيد الأضحى 2024.
  • الاثنين 17 يونيو 2024 موعد إجازة ثاني أيام عيد الأضحى 2024.
  • الثلاثاء 18 يونيو 2024 موعد إجازة ثالث أيام عيد الأضحى 2024.
  • الأربعاء 19 يونيو 2024 موعد إجازة رابع أيام عيد الأضحى 2024.

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موعد اذان المغرب ثالث أيام رمضان 2024 

يحين موعد آذان المغرب اليوم الاربعاء ثالث أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:02 

  • موعد أذان العصر 3:29.
  • موعد أذان العشاء 7:20.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024 

اللهم اغفر لي ذنبي كله ويسر لي أمري كله، وبارك لي في حياتي وأيامي، اللهم أسألك أن تقف إلى جانبي في كل مصيبة وفي كل نائبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين.

اللهم أغثني من شر نفسي وأجرني من كل سوء، اللهم اجعلني من الذين رضيت عنهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين، وارزقني في الحياة الدنيا السعادة وفي الآخرة الرحمة والمغفرة. 

اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلامًا تامًّا على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ وسلم.

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