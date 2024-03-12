باقي 28 يوما على فرحة العيد الصغير.. موعد عيد الفطر 2024

موعد عيد الفطر 2024 من أكثر المناسبات الدينية انتظارًا في الوقت الحالي مع مرور اليوم الثاني من شهر رمضان 2024 والطقوس الخاصة بالشهر الكريم وانتظار فرحة العيد الصغير 2024.

باقي 28 يوم على فرحة العيد الصغير.. موعد عيد الفطر 2024

ننشر في التقرير التالي موعد عيد الفطر المبارك 2024 وفق الحسابات الفلكية التي حددت موعده للعام الهجري 1445.

موعد عيد الفطر 2024

حددت الحسابات الفلكية موعد عيد الفطر 2024 بحيث يكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 هو أول أيام شهر شوال 1445 وأول أيام عيد الفطر الصغير 2024، وبذلك فإن شهر رمضان يكون عدته 30 يوما هذا العام.

إجازة عيد الفطر 2024

من المتوقع أن تكون إجازة عيد الفطر هذا العام ثلاث أيام وهي الاجازة المعتادة بحيث تكون كالتالي

الأربعاء 10 أبريل 2024 اول أيام عيد الفطر المبارك

الخميس 11 أبريل 2024 ثاني أيام عيد الفطر المبارك

الجمعة 12 أبريل 2024 ثالث أيام عيد الفطر المبارك

ومعهم يحصل العاملون على يوم السبت 13 أبريل 2024 على العطلة الأسبوعية المعتادة.

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

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