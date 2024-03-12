زكاة الفطر 2024 | قيمة وآخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

قيمة زكاة الفطر 2024 من أكثر الموضوعات التي تهم المسلمون مع بداية أول أيام شهر رمضان 2024، ومع بداية هذا الشهر المبارك، انتشرت الاستفسارات حول جواز إخراج زكاة الفطر في هذا الوقت. وفقًا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإن زكاة الفطر مفروضة على كل مسلم ومسلمة، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، ذكورًا أو إناثًا، ويجوز إخراجها في أول أيام شهر رمضان.

زكاة الفطر 2024 | قيمة وأخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

زكاة الفطر 2024

في بداية شهر رمضان الكريم، أعلنت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام، وكذلك قيمة الفدية لمن لا يستطيع الصوم أو القضاء.

وفي ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حددت الإفتاء قيمة زكاة الفطر بمبلغ 35 جنيهًا كحدٍ أدنى، أما قيمة الفدية فقد حُددت بمبلغ 30 جنيهًا كحد أدنى عن كل يوم لمن لا يستطيع الصيام لأسباب شرعية مستمرة ومعتبرة.

تذكر أن قيمة زكاة الفطر كانت 15 جنيها في رمضان 2022، وارتفعت إلى 30 جنيهًا في رمضان 2023، ومع ارتفاع الأسعار وصلت إلى 35 جنيها هذا العام.

فدية الصوم لشهر رمضان 2024

أما فدية الصوم فكانت الحد الأدنى لها 20 جنيهًا في رمضان 2023، وزاد الحد الأدنى لها إلى 30 جنيهًا هذا العام، وفق ما أوضحت دار الإفتاء المصرية.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال؟

وناشد المفتي بضرورة تسديد زكاة الفطر بسرعة هذا العام، وأوضح أن قيمتها لهذا العام تبلغ 35 جنيهًا على الأقل لكل فرد، مع تشجيع الزيادة إذا رغب الشخص في ذلك. وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية اتخذت قرارًا بجواز دفع زكاة الفطر بالنقود بدلًا من الحبوب، وذلك لتسهيل قضاء حاجات الفقراء ومطالبهم، والفتوى مستندة إلى رأي الإمام أبي حنيفة، أشار إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوغرام من القمح لكل فرد، نظرًا لأنها تشكل غذاءً أساسيًا لأغلبية أهل مصر.

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

وأوضح المفتي أنه يُجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. وناشد مفتي الجمهورية المسلمين بضرورة تسديد زكاتهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تواجه الأمة الإسلامية -بل الإنسانية جمعاء- ظروفا استثنائية غيرت بشكل غير مسبوق خصائص الحياة اليومية في شهر رمضان.

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