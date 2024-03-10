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مصر

فرض عين.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول أيام شهر رمضان 2024؟

زكاة الفطر
زكاة الفطر

جاء سؤال "هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول أيام شهر رمضان 2024؟" مع بدء أول أيام شهر رمضان 2024، سارع الكثير من الصائمين لإخراج زكاة الفطر، التي تُفرض على كل مسلم ومسلمة سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، كبارًا أو صغارًا. يأتي ذلك استنادًا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان" [رواه الجماعة].

متى فرضت زكاة الفطر على المسلمين؟

تم فرض زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فُرِضَ فيها الصيام، والفارق بينها وبين الزكوات الأخرى هو أنها فُرِضَت على الأشخاص لا على المال، ولذلك لا يُشترط لها ما يُشترط للزكوات الأخرى من نصاب وحول وغير ذلك.

موعد إخراج زكاة الفطر 2024

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرون الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، وذلك استنادًا إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

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وأوضحت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان، وهو ما يُعتبر صحيحًا عند الشافعية وقول مصحح عند الحنفية. كما يُجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان لدى بعض الآراء.

أفضل موعد لأداء زكاة الفطر 2024

وفي هذا السياق، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية إنه يُجوز إخراج زكاة الفطر في أي يوم وزمن خلال شهر رمضان، مُشيرًا إلى أن تأخير إخراج الزكاة حتى نهاية الشهر يعتبر من السنة النبوية. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن "كلما تأخرت في إخراجها كان أفضل، وأن أفضل وقت لذلك هو ليلة عيد الفطر المبارك، لأن هناك أشخاص يعانون من صعوبات مالية ولا يستطيعون التصرف، وتكون قد استنزفت مواردهم وتجلس من دون عمل خاصة أصحاب الحرف وليس الموظفين".

قيمة زكاة الفطر  2024

قيمة زكاة الفطر من أهم ما يشغل بال المسلمين واجبة على كل مسلم في نهاية شهر رمضان كونها الركن الرابع من أركان الإسلام، وتحددها السادة الحنفية بنصف صاع من البر أو الدقيق أو الشعير أو التمر أو الزبيب.

 يمكن إعطاء قيمة هذه المواد بالعملات المتداولة أو بالعروض الأخرى،  وهناك خلاف بين الفقهاء حول إعطاء القيمة بدلًا من المادة ذاتها، إذ يرى بعضهم أن إعطاء المادة أفضل لتجنب الخلاف، بينما يرون آخرون أن إعطاء القيمة أفضل لأنه يمكن للمستقيم شراء ما يحتاجه بحسب حاجته.

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