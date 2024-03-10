أعلنت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل أن غدًا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثيرون خلال الساعات الماضية عن عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان 2024-1445، والتي يرصدها الدستور في التقرير التالي.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445 ستكون من 13 - 14 ساعة يوميا وعدته 30 يوما كاملة وفقا للحسابات الفلكية التي تم إعدادها من خلال المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان داخل معامل أبحاث الشمس.

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن أقصر أيام الصيام خلال شهر رمضان المقبل 1445 سيكون أول يوم حيث تكون مدة الصيام 13 ساعة و18 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية فيما يكون أطول أيام الصيام هو أخر يوم في شهر رمضان المبارك 2024 حيث تكون مدة الصيام 14 ساعة و14 دقيقة.

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024

وم الاثنين 1 من شهر رمضان 1445 - 11 مارس 2024

السحور الساعة 2:23 صباحا.

الإمساك الساعة 4:23 صباحا.

الفجر الساعة 4:43 فجرا.

الشروق الساعة 6:09 صباحا.

الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

العصر الساعة 3:28 عصرا.

المغرب الساعة 6:01 مساءا.

العشاء الساعة 7:18 مساءا.

موعد صلاة التراويح 2024 اليوم

تبدأ صلاة التراويح في ذات اليوم الذي يثبت فيه رؤية هلال شهر رمضان، ويتم أدائها طوال شهر رمضان، حيث يوم رؤية هلال شهر شوال، حيث لا يتم إدائها في اليوم الاخير من شهر رمضان.

والمتعارف عليه والذي تقيمه أغلب المساجد في مصر في عدد ركعات صلاة التراويح 8 ركعات، لم يحدد رسول الله عدد ركعات صلاة التراويح في أحاديثه النبوية الشريفة، ولكنه ثبت عنه أنه صلاها إحدى عشرة ركعة ولم يزد عن ذلك، ولكن يجوز الزيادة عن ذلك ويُراعى أحوال الناس واستطاعتهم.