الأحد 10 مارس 2024
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موعد صلاة التراويح 2024 اليوم في أول ليالي شهر رمضان وعدد ركعاتها

موعد صلاة التراويح
موعد صلاة التراويح 2024

صلاة التراويح  من السنن المؤكدة التي يسعى المسلمون إلى أدائها يوميًا خاصة في شهر رمضان، وتبدأ صلاة التراويح 2024 بداية من ثبوت رؤية هلال شهر رمضان حتى اليوم قبل الأخير من رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صلاة التراويح 2024 اليوم. 

موعد صلاة التراويح 2024 اليوم

تبدأ صلاة التراويح في ذات اليوم الذي يثبت فيه رؤية هلال شهر رمضان، ويتم أدائها طوال شهر رمضان، حيث يوم رؤية هلال شهر شوال، حيث لا يتم إدائها في اليوم الاخير من شهر رمضان. 

إذا ثبت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأحد، اليوم بعد صلاة العشاء، وإذا لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأحد، تبد أصلاة التراويح غدًا الاثنين عقب صلاة العشاء.

 

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رؤية هلال رمضان 2024 

تستطيع دار الافتاء المصرية اليوم الأحد رؤية هلال رمضان 2024 بعد صلاة المغرب اليوم، ويتم إذاعة استطلاع هلال شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على الفيس بوك، وعلى شاشات التيلفزيون. 

وإذا ثبت رؤية هلال شهر رمضان يكون غدًا الاثنين اول أيام شهر رمضان، وتبدأ صلاة التراويح عقب صلاة العشاء اليوم، وإذا لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأحد، يكون يوم الثلاثاء هو اول يوم رمضان، وتبدأ صلاة التراويح بعد صلاة العشاء غدًا الاثنين.

كم عدد ركعات في صلاة التراويح؟

المتعارف عليه والذي تقيمه أغلب المساجد في مصر في عدد ركعات صلاة التراويح 8 ركعات،  لم يحدد رسول الله عدد ركعات صلاة التراويح في أحاديثه النبوية الشريفة، ولكنه ثبت عنه أنه صلاها إحدى عشرة ركعة ولم يزد عن ذلك، ولكن يجوز الزيادة عن ذلك ويُراعى أحوال الناس واستطاعتهم.

قالت عائشة (رضي الله عنها): "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدةٍ"

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