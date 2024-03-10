الأحد 10 مارس 2024
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عالم

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

جريدة الدستور

مع حلول آخر أيام شهر شعبان، تشتدّ الأنظار نحو سماء الليل ترقبًا لهلال شهر رمضان المبارك. وباتت تقنية التصوير الفلكي تلعب دورًا مهما في مساعدة اللجان الشرعية على اتخاذ قرارها بشأن ثبوت رؤية الهلال.

تُستخدم تقنية التصوير الفلكي لرؤية الهلال في وضح النهار، حيث تُساعد في رصد الأهلة الصعبة والأجرام السماوية بدقة عالية. وقد أثبتت هذه التقنية فاعليتها في العديد من الدول العربية والإسلامية.

تعرف على الدول التى أعلنت الثلاثاء أول شهر رمضان 2024

ماليزيا

أعلن حامل الأختام الملكية الماليزى دانيال سيد أحمد أن غرة شهر رمضان المبارك هو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024.
اعتمد مجلس الملوك والسلاطين في ماليزيا طريقة تحديد موعد عيد الفطر في جميع الولايات الماليزية على الرؤية والحساب الفلكى.
سيكون يوم الإثنين 11 مارس هو المكمل لشهر شعبان.


دول أخرى:

أعلن كل من أستراليا، إندونيسيا، سلطنة بروناي، سنغافورة، الهند، باكستان، وبنجلادش أن غرة شهر رمضان هو يوم الثلاثاء 12 مارس 2024.
أستراليا:

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالى رسميًا أن الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.
نشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" يؤكد فيها أن الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.
رؤية الهلال:

تم استخدام تقنية التصوير الفلكى من مرصد الختم الفلكى لرؤية هلال شهر رمضان المبارك.
أمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال.
كانت السماء صافية جدًا وقت الرؤية.

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