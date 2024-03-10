موعد رؤية هلال رمضان 2024.. إمساكية أول يوم وفقًا للحسابات الفلكية

موعد رؤية هلال رمضان 2024 تتصدر كافة محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك قبل ساعات فقط من المؤتمر الصحفي الذي تعقده دار الإفتاء المصرية لإعلان ثبوت هلال الشهر الكريم من عدمه وتحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024 - 1445.

موعد رؤية هلال رمضان 2024

أكد الدكتور ياسر عبد الهادي رئيس معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد رؤية هلال رمضان 2024 مساء اليوم الأحد 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 حيث يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت محافظة القاهرة وبذلك تكون غرة الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

وأشار إلى أن الهلال سيبقي لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية في القاهرة وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى في السماء مدة تتراوح من 13 - 15 دقيقة أما عن عواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 4 -22 دقيقة.

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان المبارك 2024 وفقا للحاسبات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي أكدت أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024 فلكيا.

يوم الاثنين 1 من شهر رمضان 1445 - 11 مارس 2024

السحور الساعة 2:23 صباحا.

الإمساك الساعة 4:23 صباحا.

الفجر الساعة 4:43 فجرا.

الشروق الساعة 6:09 صباحا.

الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

العصر الساعة 3:28 عصرا.

المغرب الساعة 6:01 مساءا.

العشاء الساعة 7:18 مساءا.

وبذلك تكون عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 - 1445 نحو 13 ساعة و18 دقيقة وهو أقصر أيام الصيام خلال هذا الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.