الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد رؤية هلال رمضان 2024.. إمساكية أول يوم وفقًا للحسابات الفلكية

رؤية هلال رمضان 2024
رؤية هلال رمضان 2024

موعد رؤية هلال رمضان 2024 تتصدر كافة محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك قبل ساعات فقط من المؤتمر الصحفي الذي تعقده دار الإفتاء المصرية لإعلان ثبوت هلال الشهر الكريم من عدمه وتحديد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024 - 1445.

موعد رؤية هلال رمضان 2024

أكد الدكتور ياسر عبد الهادي رئيس معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد رؤية هلال رمضان 2024 مساء اليوم الأحد 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 حيث يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت محافظة القاهرة وبذلك تكون غرة الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

وأشار إلى أن الهلال سيبقي لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية في القاهرة وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى في السماء مدة تتراوح من 13 - 15 دقيقة أما عن عواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 4 -22 دقيقة.

سحور رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

مصر تقود جولة مفاوضات مكثفة لوقف حرب غزة مع قدوم شهر رمضان

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024 

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان المبارك 2024 وفقا للحاسبات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي أكدت أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024 فلكيا.

يوم الاثنين 1 من شهر رمضان 1445 - 11 مارس 2024 

  • السحور الساعة 2:23 صباحا.
  • الإمساك الساعة 4:23 صباحا.
  • الفجر الساعة 4:43 فجرا.
  • الشروق الساعة 6:09 صباحا.
  • الظهر الساعة 12:05 ظهرا.
  • العصر الساعة 3:28 عصرا.
  • المغرب الساعة 6:01 مساءا.
  • العشاء الساعة 7:18 مساءا.
txt

احتفالية شهر رمضان الكريم بمركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.. اليوم

txt

15 حلقة فقط.. الدراما القصيرة تتصدر المشهد فى رمضان 2024

وبذلك تكون عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك 2024 - 1445 نحو 13 ساعة و18 دقيقة وهو أقصر أيام الصيام خلال هذا الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.

اقرأ أيضا 

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 1445 واحتفال رسمى بمركز مؤتمرات الأزهر

موعد رؤية هلال رمضان 2024 رؤية هلال رمضان رؤية هلال رمضان 2024 هلال رمضان 2024 رمضان رمضان 2024 دار الافتاء المصرية

مواد متعلقة

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 1445 واحتفال رسمى بمركز مؤتمرات الأزهر

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

عاجل| للمرة الأولى في التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

قرار وزارى بإبعاد سوريتين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية