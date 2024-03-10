الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 1445 واحتفال رسمى بمركز مؤتمرات الأزهر

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًّا. 

وتُنظِّم دار الإفتاء احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع الهلال وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

يحضر الحفل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

كما يحضر الحفل أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وكلٌّ من مفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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