في اليوم العالمى.. شيخ الأزهر يدعو العالم للتضامن وإنقاذ النساء من الحرب

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الجمعة، نداءا عالميا للتضامن والاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال شيخ الأزهر، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: يتزامن اليوم العالمي للمرأة مع ما تُعانيه نساء فلسطين وأوكرانيا والسودان وبورما وغيرها من مناطق الصراع من عدوان استباح كرامتهنَّ وجردهنَّ من كل حقوقهنَّ، وفي مقدمتها حقهن في الوجود والحياة، في غزة وحدها قُتِلَ ما يقارب 9000 منهن، وقُضِيَ على حقهن في التعليم والخدمات الطبية والعيش في مسكن آمن".