شيخ الأزهر يلتقي وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة عمرو الفقي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ عمرو الفقي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والأستاذ أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج، والأستاذ حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الأزهر الشريف والشركة المتحدة في مجال الإعلام، بما يُسهم في نشر رسالة الإسلام الوسطية السمحة، وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.

اتفاقيات تعاون إعلامية

وتم الاتفاق خلال اللقاء على نقل صلاتي التراويح والتهجد من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

كما سيقدم فضيلة الإمام الأكبر برنامجًا رمضانيًا عن أسماء الله الحسنى، يُذاع على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بث ملتقى الأزهر للفكر على قناة الناس يوميًا خلال شهر رمضان.

رسائل الدين الوسطي

ووجه فضيلة الإمام الأكبر بضرورة تطوير التعاون بين مشيخة الأزهر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار حرص الأزهر على نشر رسائل الدين الوسطي الجميل من خلال مشايخ الأزهر الشريف في مختلف الوسائل الإعلامية، من التلفزيون إلى الراديو والصحافة وحتى البودكاست.

خريطة برامجية مميزة

من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الفقي على وجود خريطة برامجية مميزة في شهر رمضان على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، تشمل 50 برنامجًا يقدمه علماء الأزهر الشريف والدعاة الشباب.

وأثنى الفقي على التعاون الذي يحدث بين قناة الناس ومرصد الأزهر في المحتوى.

ختامًا، أكد اللقاء على أهمية التعاون بين الأزهر الشريف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر رسالة الإسلام السمحة، وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.

شيخ الأزهر يلتقي وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

شيخ الأزهر يلتقي وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

شيخ الأزهر يلتقي وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية