15 حلقة فقط.. الدراما القصيرة تتصدر المشهد فى رمضان 2024

أكد عبدالله منصور، المسؤول عن الإنتاج في منصة WATCH IT، أن هناك توجهًا متزايدًا نحو الأعمال الدرامية القصيرة التي لا تتجاوز الـ15 حلقة.

وأوضح منصور، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن هذا النوع من الأعمال يلقى قبولًا أكبر لدى الجمهور لسهولة متابعته وسرعة وصول الفكرة، مشيرا إلى أن الأعمال المعروضة على المنصة تتمتع بجودة عالية، كما أعرب عن أمله في أن يشهد شهر رمضان لعام 2024 إصدارات متميزة تلقى اهتمام الجمهور.

وأضاف أن المنصة تحرص على تقديم تشكيلة درامية متنوعة، متطلعًا إلى أن تنال المسلسلات الجديدة إعجاب الجماهير وتحقق نجاحًا كبيرًا في الساحة الفنية.