الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

البرلمان يتحرك لمحاسبة رئيس جامعة العريش على خلفية وفاة الطالبة نيرة صلاح

طالبة العريش
طالبة العريش

في تطور جديد لقضية وفاة الطالبة نيرة صلاح، أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للبرلمان موجهًا إلى وزارة التعليم العالي، مستنكرًا تعاطي جامعة العريش مع حادث وفاة الطالبة نيرة صلاح.

وأكد بدوي، خلال حواره في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن البرلمان سيستدعي ممثلين عن وزارة التعليم العالي والجامعة لمناقشة الإجراءات المتخذة في أعقاب الواقعة.

وأضاف بدوي أن البرلمان قد استلم الطلب رسميًا وسيتم استدعاء عميد كلية جامعة العريش ورئيس الجامعة للمثول أمام اللجنة المختصة للنظر في القضية، وأشار إلى أن البرلمان يدين بشدة السلوك الذي اتخذته جامعة العريش في هذه الحادثة، معبرًا عن تقديره للنائب العام الذي تابع القضية وأصدر قرارات بحق من نشروا شائعات مغرضة حول الحادثة.

وتطرق بدوي إلى مشكلة الجرائم الإلكترونية على منصات السوشيال ميديا، مؤكدًا أن النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بحبس شخص متهم بنشر أخبار كاذبة عن الطالبة عبر حسابات تيك توك وفيس بوك.

واختتم بدوي تصريحاته مؤكدًا أن البرلمان سيتابع ملاحقة كل من ينشر معلومات مضللة أو شائعات تمس الضحية وتجرح كرامتها، مشددًا على أن الهدف من هذه الأفعال هو جذب المشاهدات دون اعتبار لمشاعر الضحايا.

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