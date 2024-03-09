السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ستُجبر على وقف إطلاق النار فى غزة (فيديو)

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إسرائيل تريد أن تحصل بالمفاوضات على ما لم تستطع الحصول عليه بالسلاح، فالحكومة الإسرائيلية لا تريد الحرب أن تتوقف؛ لأنها تعلم جيدًا أنه بمجرد توقف الحرب سيختفي بنيامين نتنياهو من منصبه وستكون هذه هي نهايته.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، أن أي اتفاق يحقق لإسرائيل كل مصالحها لا يعكس الواقع على الأرض، فالمقاومة الفلسطينية ما زالت مستمرة في كل أنحاء مدينة غزة.

واختتم: "إسرائيل ستُجبر على وقف إطلاق النار في غزة خلال الفترة المقبلة، كما أنها دفعت ثمنًا باهظًا لكل ما فعلته في غزة، وتعيش أوهامًا استعمارية".

إسرائيل وقف إطلاق النار غزة أحمد يوسف أحمد استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة الحكومة الاسرائيلية نتنياهو قصواء الخلالي في المساء مع قصواء

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