بعد زيارة السيسى لها.. متحدث "الرئاسة": استثمارات مصرية عديدة فى أرمينيا

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يزور أرمينيا بعد استقلالها، مشيرًا إلى التطور الكبير في العلاقات بين البلدين.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الرئيس السيسي أجرى زيارات لأول مرة مع كثير من دول العالم كان لها أثر في دفع وتطور العلاقات معها بشكل كبير للغاية.

وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات المصرية في أرمينيا بعد زيارة الرئيس السيسي لها خلال الفترة الأخيرة، كما أن علاقات مصر متوازنة مع جميع دول العالم، وهذه رسالة للداخل والخارج، مؤكدًا أن دول الخليج العربي دائمًا في عقل ووجدان مصر والمصريين.

وأكد أن مصر حريصة على دعم العلاقات العربية وتعزيز كل ما هو ملموس، بما يحقق التعاون في مواجهة الأزمات التي تواجه المنطقة.