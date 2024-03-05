الثلاثاء 05 مارس 2024
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خبير علاقات دولية يشيد بالدور الإيجابى للجالية الأرمينية فى مصر

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الأرميني

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، إنه في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا، وصل رئيس الوزراء الأرميني إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، ويعد هذا التواصل الرئاسي استمرارًا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرمينيا العام الماضي، والتي كانت الأولى من نوعها لرئيس مصري.

وصرح عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، بأن الزيارة الحالية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تقوية الروابط الثقافية المشتركة.

وأشاد خبير العلاقات الدولية بالدور الإيجابي الذي تلعبه الجالية الأرمينية في مصر، والتي تساهم في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد، وتعمل على نشر الثقافة الأرمينية بين الشعب المصري.

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