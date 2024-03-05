"محارب".. حسن الرداد يتحدث عن تجربته الجديدة فى الدراما الاجتماعية والأكشن (فيديو)

كشف الفنان حسن الرداد، عن تفاصيل دوره في مسلسل "محارب" الذي يلعب فيه البطولة المطلقة.

وقال الرداد، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يعرض على شاشة سي بي سي، إن المسلسل يضم نخبة من النجوم المتألقين في الساحة الفنية، وأنه يتميز بالجودة العالية في الكتابة والإخراج والإنتاج، وأضاف أن العمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الأكشن التي تحمل رسائل هامة عن الحق والعدالة والشرف.

وأشار الرداد إلى أن شخصيته في المسلسل تحمل اسم “عزيز محارب”، وهو الاسم الذي يحمله أيضا المسلسل نفسه.

وأوضح أن عزيز محارب هو رجل يناضل من أجل استرداد حقه الذي سلب منه بطريقة ظالمة، ويستعين بالقانون والمبادئ الشريفة في مواجهة الفساد والظلم.

وأعرب الرداد عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل الذي يعتبره تحديا جديدا في مسيرته الفنية، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد، واختتم حديثه قائلا: "قناة سي بي سي نمبر وان إن شاء الله السنة دي".